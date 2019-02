Traumpartner gesucht: Diese K.O.-Kriterien haben Millennials beim Dating

Wer auf der Suche nach seinem Traumpartner ist, der stellt dabei schon die eine oder andere Anforderung. Einige Eigenschaften sind für die Generation der Millennials aber definitive No-Gos.

Millennials – oder auch die Generation Y genannt – unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht von den Generationen vor ihnen, so auch, was “Deal-Breaker” für Dating und Beziehungen betrifft. Gewisse “K.O.-Kriterien” gab es jedoch schon lange vor der Geburt der Generation Y und was bei Adam und Eva noch die verbotene Frucht im Paradies war, sind heute kontroverse politische Ansichten oder schlichtweg Bindungsangst. Dating-Experte Jean Meyer verrät, worauf es Millennials bei der Partnersuche wirklich ankommt.