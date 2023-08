Trauer um The Band-Gitarrist Robbie Robertson

Der Tod des kanadischen Musikers und The-Band-Mitbegründers Robbie Robertson löst weltweit Betroffenheit aus.

"Die Musik von The Band und Robbies eigene spätere Solomusik schienen aus dem tiefsten Herzen dieses Kontinents zu kommen - aus seinen Traditionen, Tragödien und Freuden", teilte der Regisseur Martin Scorsese in einem Kondolenzschreiben mit. Robertson sei einer seiner engsten Freunde und eine Konstante in seinem Leben gewesen.

The Band-Gitarrist Robbie Robertson ist tot

Kürzlich arbeiteten sie noch zusammen an dem Soundtrack für Scorseses neuen Film "Killers of the Flower Moon", wie es in einer Mitteilung von Roberts Manager Jared Levine heißt. Der Mitteilung zufolge starb der Musiker am Mittwoch (Ortszeit) im Alter von 80 Jahren in Los Angeles nach langer Krankheit im Kreis seiner Familie.

Sohn einer Mohikanerin erlernte im Six-nations-Reservat das Gitarrenspiel

Der Sohn einer Mohikanerin hatte als Jugendlicher im Six-Nations-Reservat das Gitarrenspiel erlernt. The Band wurde in den 1960er Jahren als Begleitgruppe von Bob Dylan berühmt und veröffentlichte später eigene Alben. Dazu gehören "Music from Big Pink" (1968) und "The Last Waltz" (1978). Die Band mixte Blues mit Rock, Folk und Country. Songs wie "The Night They Drove Old Dixie Down" und "Up on Cripple Creek" zählten zu ihren Hits. Robertson sei ein Gigant gewesen und sein Einfluss auf die Musik tiefgreifend und dauerhaft, schrieb Scorsese weiter.

Legendäres Abschlusskonzert 1976 in San Francisco

Das legendäre Abschlusskonzert der Gruppe 1976 in San Francisco dokumentierte der Regisseur zwei Jahre später in seinem Konzertfilm "The Last Waltz". Robertson wirkte an zahlreichen Projekten des Filmemachers mit, darunter "Wie ein wilder Stier", "Shutter Island" oder "The Irishman". 2019 feierte die Doku "Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band" über Leben und Werk des Musikers beim Filmfestival in Toronto Premiere.

Trudeau würdigte per Tweet das Werk von Robertson

Kanadas Premierminister Justin Trudeau würdigte per Tweet das Werk des Verstorbenen: "Robbie Robertson war ein großer Teil der überragenden Beiträge Kanadas zur Kunst. Ich denke an seine Familie, Freunde und Fans, die seinen Verlust betrauern. Danke für die Musik und die Erinnerungen, Robbie."

Ex-US-Präsident Bill Clinton dankte Robertson

Auch der ehemalige US-Präsident Bill Clinton dankte Robertson. Demnach hat der Musiker ihm viele schöne Erinnerungen geschenkt. "Robbie Robertson war ein brillanter Songschreiber, Gitarrist und Komponist, dessen Gaben die Musik für immer verändert haben."

Zahlreiche Ausdrücke von Trauer aus der Musik- und Schauspielwelt

Zahlreiche Stimmen aus der Musik- und Schauspielwelt drückten tiefe Trauer über den Verlust des beispiellosen Musikers aus. "Mögen sein Vermächtnis und musikalischer Wohlklang noch für Generationen nachhallen", schrieb Musikerin Joni Mitchell.

Der britische Schauspieler Michael Des Barres unterstrich, wie bedeutend Robertson für die Musikwelt war. "Robbie Robertson ist so wichtig für die Geschichte des Rock 'n' Roll, weil er Americana- und Country-Musik zusammengebracht hat." Stephen Stills, Bryan Adams sowie Kiefer Sutherland, Rob Reiner und etliche andere kondolierten Robertsons Familie und drückten ihr Mitgefühl aus.

Robbie Robertson war auch Produzent

Robbie Robertson war aber nicht nur Sänger und Gitarrist, sondern auch Produzent. Daran erinnert sich vor allem Sänger Neil Diamond, denn Robertson produzierte sein Hit-Album "Beautiful Noise" von 1976 mit. In Anspielung darauf schrieb Diamond beim Kurznachrichtendienst X: "Keep making that Beautiful Noise in the sky, Robbie. I'll miss you" ("Mach diesen wunderbaren Lärm weiter im Himmel, Robbie. Ich werde dich vermissen.").