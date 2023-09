Trauer um Dumbledore: "Harry Potter"-Star Michael Gambon verstorben

Traurige Nachricht für "Harry Potter"-Fans: Schauspieler Michael Gambon (82) ist tot. Der als Albus Dumbledore bekannte Darsteller verstarb im Alter von 82 Jahren.

Der britisch-irische Schauspieler MichaelGambon ist tot. Er starb laut Erklärung seiner Familie am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus. Gambon wurde vor allem durch seine Rolle des weisen Professors Albus Dumbledore in der "Harry Potter"-Filmreihe einem breiten Publikum bekannt.

Der am 19. Oktober 1940 in Dublin geborene Gambon begann seine Schauspielkarriere in den frühen 1960er-Jahren auf der Bühne und wechselte später zum Fernsehen und zum Film. Zu seinen bemerkenswerten Filmrollen gehören ein psychotischer Mafia-Anführer in Peter Greenaways "Der Koch, der Dieb, seine Frau und ihr Liebhaber " (1989) und der alte König George V. in Tom Hoopers "The King's Speech" (2010).