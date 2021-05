"#transjoy": Elliot Page postete Foto in Badehose

Der kanadische Schauspieler elliot Page hat ein Foto von sich nur in der Badehose gepostet. Knapp ein halbes Jahr ist seit seinem Coming-Out als Transgender vergangen.

Ein knappes halbes Jahr nach seinem Coming-Out als Transgender hat der kanadische Schauspieler Elliot Page ein Foto von sich nur in Badehose veröffentlicht. Der 34-Jährige postete auf Instagram das Bild, auf dem zu sehen ist, wie er aus einem Swimmingpool steigt. Dazu schrieb er: "Trans bb's first swim trunks (deutsch: erste Badehose)" - dazu setzte er die Hashtags #transjoy und #transisbeautiful.

Eliott Page bekam zahlreiche Komplimente für Foto

Page wurde 2007 mit dem Film "Juno" berühmt, was ihm eine Oscar-Nominierung als beste Hauptdarstellerin einbrachte. Zuletzt spielte er eine Hauptrolle in der Netflix-Serie "The Umbrella Academy". Im März dieses Jahres wurde er als erster Transgender-Mann auf dem Titel des "Time"-Magazins abgebildet. Dem Magazin berichtete er auch von einer geschlechtsangleichenden Oberkörper-Operation im vergangenen Herbst. Im April berichtete Page bei US-Talkerin Oprah Winfrey von seiner Transition.