Tramwaytag 2021 im Zeichen von Klimaschutz und Innovation

Pflichttermin für Öffi-Fans: Nach einer coronabedingten Pause 2020 kehrt der Wiener Linien Tramwaytag am 25. September 2021 zurück. Im Zentrum stehen Greener Linien und die Öffis der Zukunft.

Highlights: Interaktive Mitmachstationen und Unterhaltungsprogramm

Am Tramwaytag ist man live dabei und mitmachen ist erwünscht. Bei Simulatoren für Straßenbahn und U-Bahn werden die BesucherInnen für kurze Zeit selbst zu FahrerInnen. Ein weiteres Highlight ist die Virtual Reality Brille, mit der man dem Stockbus und einer Oldtimer-Straßenbahn der Linie 13 virtuell und in 3D so nahe wie noch nie kommt. Auch die Ausstellung Hands Up, die Brücken zwischen Gehörlosen und Hörenden schlagen will, ist am 25. September vertreten.