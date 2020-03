Traktor-Unfall im Waldviertel: Wiener verletzt

Ein Wiener verunfallte am Montag im Waldviertel mit einem Traktor und verletzte sich schwer. Der Hubschrauber "Christophorus 10" flog den 65-Jährigen nach Linz.

Bei einem Traktor-Unfall in der Waldviertler Gemeinde Großdietmanns (Bezirk Gmünd) ist am Montagnachmittag ein 65 Jahre alter Wiener verletzt worden. Er wurde von "Christophorus 10" in den Med Campus III nach Linz geflogen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.