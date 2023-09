Traktor überrollte 67-Jährigen in NÖ: Schwer verletzt

Ein 67-Jähriger wurde in Schrattenbach in NÖ von seinem eigenen Traktor überrollt, nachdem er die Handbremse offenbar zu schlecht angezogen hatte. Trotz schwerer Verletzungen schaffte es der Mann noch selbst den Notruf zu wählen.

In Hornungstal in der Gemeinde Schrattenbach (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstagabend ein 67-Jähriger vom eigenen Traktor überrollt worden. Obwohl schwer verletzt, wählte der Mann nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich noch selbst den Notruf. Ein Notarzthubschrauber transportierte das Opfer in das Landesklinikum Wiener Neustadt.