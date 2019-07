Traiskirchen: Solarpaneele auf Firmengelände in Brand

Am Montag ist auf einem Firmenareal in Traiskirchen ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, verletzt wurde niemand.

Auf einem Firmenareal in Traiskirchen (Bezirk Baden) ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Solarpaneele auf dem Dach einer Halle auf dem ehemaligen Semperit-Gelände gerieten in Brand. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, rund 40 Elemente wurden zerstört. Die Polizei nahm Ermittlungen zur Ursache auf, vermutet wurde laut Aussendung ein technisches Gebrechen als Auslöser.