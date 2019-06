Traiskirchen ruft als erste Stadt in Österreich Klimanotstand aus

Traiskirchen hat als erste Stadt Österreichs den Klimanotstand ausgerufen. Künftig werde das Kilma bei jeglichen Entscheidungen berücksichtigt. Gesetze, Verordnungen und Maßnahmen werden auf ihre Klimatauglichkeit geprüft.

Als erste Stadt Österreichs hat Traiskirchen im Bezirk Baden den Klimanotstand ausgerufen. Eine entsprechende Resolution sei bei der Gemeinderatssitzung am Montag eingebracht und einstimmig beschlossen worden, wurde am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt. Die "Eindämmung der Klimakrise und ihrer schwerwiegenden Folgen" werde ab nun als "Aufgabe von höchster Priorität" angesehen.