Tragschrauber-Absturz in NÖ - Obduktion des Opfers angeordnet

Nachdem am Montagnachmittag in Eggendorf (Bezirk Wiener Neustadt) ein Tragschrauber abgestürzt ist, wobei ein Mann aus Wien ums Leben kam, hat die Staatsanwaltschaft die Obduktion des Opfers angeordnet.

Tragschrauber abgestürzt: Wiener tödlich verunglückt

Der Tragschrauber war in der Nähe des Bahnhofs Ober-Eggendorf in ein Wald- und Wiesengebiet gestürzt. Für den Mann am Steuer kam jede Hilfe zu spät. Ein Flur- und Baumbrand wurde von der Feuerwehr gelöscht.