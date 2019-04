Tragisches Busunglück auf Madeira: 29 Urlauber sterben

Am Mittwoch kam es zu einem tragischen Busunglück auf Madeira. Ein Reisebus stürzte in die Tiefe, dabei sind 29 Menschen ums Leben gekommen.

Bei einem Busunglück auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira sind am Mittwoch 29 Menschen ums Leben gekommen. Portugals Präsident Marcelo Rebelo de Sousa erklärte Medienberichten zufolge am Abend, dass seinen Informationen nach alle Todesopfer aus Deutschland stammen. Der Reisebus war in der Gemeinde Caniço in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinunter auf ein Wohnhaus gestürzt. Auf Bildern war zu sehen, wie der zerstörte Reisebus auf der Seite und teilweise auf einem roten Ziegeldach liegt.