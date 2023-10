Tragischer Wohnungsbrand im Bezirk Baden: 67-Jähriger kommt ums Leben

Tragische Nachrichten aus dem Bezirk Baden: Bei einem Wohnungsbrand in Enzesfeld-Lindabrunn kam am Mittwoch ein 67-Jähriger ums Leben.

Entsprechende Medienberichte bestätigte Stefan Loidl von der Landespolizeidirektion Niederösterreich auf Anfrage. Neben einem E-Heizkörper im Wohnzimmer gelagerter Unrat hatte den Ermittlungen zufolge Feuer gefangen, teilte der Sprecher am frühen Abend mit.

Alarmiert worden waren die Einsatzkräfte gegen 6.00 Uhr. Der 67-Jährige wurde in der Wohnung entdeckt, umgehend durchgeführte Reanimationsversuche scheiterten. Der Mann starb an einer Rauchgasvergiftung, so Loidl.