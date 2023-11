Tragischer Arbeitsunfall: Mann von Teleskoparm erdrückt

Ein 60-jähriger Arbeiter wurde am Mittwoch in Leibnitz von einem Teleskoparm erdrückt, während er und sein Kollege Wartungsarbeiten in einer Werkstatt durchführten.

Ein 60-jähriger Arbeiter ist am Mittwoch im steirischen Leibnitz von einem Teleskoparm erdrückt worden. Zu dem Arbeitsunfall kam es am Nachmittag, als er und sein 53 Jahre alter Kollege in einer Werkstatt mit Wartungsarbeiten beschäftigt waren. Der Mann starb noch am Unfallort, das Arbeitsinspektorat wurde verständigt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

60-Jähriger bei Wartungsarbeiten von Teleskoparm erdrückt

Um den Hubzylinder des Teleskoparmes auszuwechseln war der Teleskoparm vom 60-Jährigen mittels einer Hebebühne fixiert worden. Als der Mann versuchte, die sich unter dem Teleskoparm befindlichen Hydraulikschläuche zu befestigen, löste sich die Fixierung der Hebebühne und der Teleskoparm fiel auf ihn. Der Arbeiter wurde dadurch zur Karosserie gedrückt und in weiterer Folge eingeklemmt.

Schnelle Reaktion des Kollegen konnte Schlimmeres nicht verhindern

Der 53-Jährige reagierte schnell und konnte den eingeklemmten Kollegen durch verstellen der Hebebühne befreien. Direkt darauf verständigte er auch den Notruf und leistete erste Hilfe. Die kurz darauf mit dem Gemeindearzt gemeinsam eintreffenden Polizisten konnten trotz intensiver Wiederbelebungsmaßnahmen den Mann nicht mehr retten.