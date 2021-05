Trafiküberfall in NÖ: Polizei bittet um Hinweise

Am Freitag kam es zu einem Trafiküberfall in Niederösterreich. Zwei mutmaßliche Täter flüchteten ohne Beute. Nun wurden Beschreibungen der mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Nach dem Überfall auf eine Trafik in Pottenstein (Bezirk Baden) am vergangenen Freitag wird weiterhin nach den Verdächtigen gesucht. Die Polizei veröffentlichte am Dienstag Personenbeschreibungen der beiden Männer. Das Duo hatte die 59-jährige Geschäftsinhaberin mit einer unechten Pistole bedroht, war von einem 21-jährigen Kunden in eine Schlägerei verwickelt worden und flüchtete schließlich ohne Beute.