Trafik in Baden mit Küchenmesser überfallen: 18-Jähriger in Haft

Jener Täter, der Mitte März eine Trafik in Baden mit einem Küchenmesser überfallen hatte, konnte nun von der Polizei ausgeforscht werden.

Der Überfall auf eine Trafik in der Helenenstraße in Baden bei Wien vom 16. März ist geklärt. Als Tatverdächtiger wurde nach Angaben der Stadtpolizei vom Dienstag ein 18-Jähriger ausgeforscht. Der geständige junge Mann, dem auch 30 Kellereinbrüche nachgewiesen wurden, ist in Wiener Neustadt in Haft.