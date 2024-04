Traditionelles "Fest der Freude" am 8. Mai am Wiener Heldenplatz

Heuer geht es beim schon traditionellen "Fest der Freude" am Jahrestag der Kapitulation der Deutschen Wehrmacht am 8. Mai schwerpunktmäßig um "Recht und Gerechtigkeit im Nationalsozialismus".

Als Höhepunkt ist die Rede der Zeitzeugin Rosa Schneeberger angekündigt, die als Fünfjährige mit ihren Geschwistern und ihrer Mutter als Sintizza in das Lager Lackenbach deportiert wurde, kündigte das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) am Freitag an.