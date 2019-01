Der Jägerball fand in der Wiener Hofburg mit zahlreichen Gästen statt.

Tradition und Tracht am 98. Jägerball in der Wiener Hofburg

Bereits der 98- Jägerball fand am Montagabend in der Wiener Hofburg statt. 5.600 Besucher aller Altersgruppen nahmen am traditionellen "Ball vom Grünen Kreuz" teil.

Mit Schuhplattlern, Ehrensalven und Politikprominenz aus Bund und vor allem dem Land Tirol wurde traditionell am Montagabend in der Wiener Hofburg der “Ball vom Grünen Kreuz”, besser bekannt als Jägerball, bodenständig-zünftig eröffnet. Der Reingewinn ist für den guten Zweck.

Zu den etwa 5.600 Besuchern aller Altersgruppen, die sich hier auf die Pirsch begaben, zählten wie immer prominente Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur wie Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine niederösterreichische Amtskollegin Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), die Ministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, Margarete Schramöck (ÖVP) und Staatssekretärin Karoline Edstadler (ÖVP).

Tracht, Tradition und Tirol am Jägerball in Wien Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) fehlten. Das diesjährige Patronanzland aus dem wilden Western fokussierte vor allem auf seine traditionell-zünftigen Seiten und brachte etwa Jagdhornbläsergruppen, die temperamentvollen “Arzler Muller”, und klassische Tiroler Schuhplattler zur Eröffnung der rauschenden Ballnacht.

Vor den Toren protestierte ein kleines, sehr lautes Grüppchen gegen die Feierlichkeiten der Waidmänner.