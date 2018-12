Toxische Pelze: Aktivisten errichten Gefahrenzone am Wiener Graben

Die Wiener Innenstadt wurde im Zuge einer VGT-Aktion zur Gefahrenzone ernannt. Aktivisten entsorgten in Schutzkleidung toxischen Pelz und klärten die Passanten über die schädliche Wirkung auf Mensch und Umwelt auf.

Pelz ist kein Naturprodukt, dies soll auch die VGT-Aktion in der Wiener Innenstadt verdeutlichen. Mehrere Untersuchungen haben bereits ergeben, dass fast alle Pelze Rückstände von gefährlichen Chemikalien wie Chrom und Formaldehyd aufweisen. Bei der Produktion gelangen illegalerweise diese in den Wasser-Kreislauf und wirken sich somit auf die Gewässer und die gesamte Region aus und gefährdet somit den Menschen und die Umwelt.

Vor allem in der Herbst- und Winterzeit wird auf das Thema häufiger aufmerksam gemacht. Die Tierschutz-Aktivisten wollen diesmal den Schwerpunkt auf die toxische Wirkung setzen und platzieren sich vor dem Pelzmodegeschäft Liska am Wiener Graben. Dort haben sie eine Quarantäne-Station eingerichtet, in der giftige und gesundheitsschädliche Pelzmäntel- und Hauben fachgerecht entkontaminiert und unschädlich gemacht wurden.