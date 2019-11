Touristiker blicken auf hervorragende Sommersaison zurück

Obwohl noch keine offiziellen Zahlen vorliegen, blicken Österreichs Touristiker auf eine gelungene Sommersaison zurück. Die Einnahmen von Mai bis September werden mit 11,99 Mrd. Euro angegeben.

Im September habe sich die Wachstumsdynamik abgeschwächt und die Zahl der Gästeankünfte habe mit 3,89 Millionen auf dem Vorjahresniveau stagniert (+0,1 Prozent), jene der Nächtigungen habe um 0,6 Prozent auf 11,36 Millionen zugelegt, heißt es in der am Montag veröffentlichten Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts. Im Oktober dürfe man wegen des idealen Wetters von einem Ergebnis mindest auf dem Vorjahresniveau ausgehen.

Knapp 12 Milliarden Euro Einnahmen

In den einzelnen Bundesländern haben sich die Umsätze sehr unterschiedlich entwickelt. Während Wien weiterhin vom anhaltenden Städteboom profitiert und die Einnahmen um 6,8 Prozent gesteigert hat und auch Ober- und Niederösterreich (+5,3 Prozent bzw. +4,4 Prozent) sowie das Burgenland (+3,2 Prozent) überdurchschnittlich zulegen konnten, entsprach das Einnahmenergebnis Salzburgs jenem Gesamtösterreichs, während Vorarlberg mit einem Plus von 2,6 Prozent knapp darunter lag. Die Steiermark verbuchte ein Umsatzplus von 2,2 Prozent und Tirol dürfte mit einem nominellen Zuwachs von 1,4 Prozent preisbereinigt sogar stagniert haben. In Kärnten gab es durch einen Nächtigungsrückgang in der Hauptsaison auch bei den nominellen Einnahmen eine Stagnation.