Tourismus in Österreich hatte heuer Rekord-Sommersaison: Starkes Plus in Wien

Im heurigen Jahr hat der heimische Tourismus eine Rekord-Sommersaison hingelegt.

Zwischen Mai und Oktober seien 80,9 Millionen Nächtigungen in Österreich verzeichnet worden und damit so viel wie in keinem anderen Sommer seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen, gab die Statistik Austria am Dienstag bekannt. Dazu beigetragen haben ausländische Gäste, deren Nächtigungen um 6,5 Prozent auf 57,04 Millionen zulegten. Ein starkes Plus gab es in Wien, Kärnten war hingegen im Minus.