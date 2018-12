Tourengeher aus Wien und NÖ aus Bergnot gerettet

Am Montagabend mussten ein Wiener und eine Niederösterreicherin am Stuhleck nach einer Skitour gerettet werden, 17 Personen standen dabei im Einsatz.

Zwei Tourengeher sind am Montag am Stuhleck im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag in Bergnot geraten. Nach Angaben der Polizei hatten sie eine Skitour unternommen, ohne vorher Auskünfte über die Wetterlage eingeholt zu haben. Die beiden wurden unverletzt ins Tal gebracht.