Totschnig informierte sich in Israel über Landwirtschaft der Zukunft

Extremwetterereignisse machen den heimischen Landwirten immer öfter zu schaffen und gefährden zudem die Ernteerträge. In Israel forscht man an der "Landwirtschaft der Zukunft", Minister Norbert Totschnig informierte sich vor Ort.

Totschnig informiert sich in Israel über Bewässerung in Trockengebiet

In der Wüste Negev arbeitet das staatliche Gilat-Forschungszentrum laut Selbstbeschreibung an "Lösungen für eine nachhaltige Landwirtschaft in trockenen und semitrockenen Gebieten". Der Besuch ermögliche "einen Blick in die Zukunft", sagte Totschnig am Mittwoch. "Es wird wärmer und wir sollten damit umgehen können."