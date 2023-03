Totes Baby in Salzburg: Mordanklage gegen Eltern

Nach dem Tod eines sieben Wochen alten Babys, das am 22. Oktober 2022 in Salzburg an einem Schütteltrauma gestorben war, sind die Eltern des Buben nun wegen Mordes und fortgesetzter Gewaltausübung angeklagt worden.

Die Staatsanwaltschaft Salzburg sieht die 20-jährige Mutter als unmittelbare Täterin und den 25-jährigen Vater des Babys als Beitragstäter durch Unterlassung. Die Beschuldigten befinden sich in Untersuchungshaft.

Eltern von totem Baby in Salzburg angeklagt

Die Staatsanwaltschaft beantragte die Unterbringung der Mutter in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Ein gerichtlich beeideter Neuropsychiater hatte bei der jungen Frau eine schwerwiegende psychische Störung festgestellt. Bei dem 25-Jährigen, der damals bereits sorgepflichtig für zwei minderjährige Kinder war, ergab die Untersuchung keine Anhaltspunkte auf eine psychische Störung.

Nach der Obduktion kamen Gerichtsmediziner zu dem Ergebnis, dass der Bub sieben bis zehn Mal geschüttelt und auch geohrfeigt worden ist. Dem Baby wurde laut Staatsanwaltschaft bereits über einen längeren Zeitraum Gewalt durch die Mutter angetan.

Frau soll Baby misshandelt haben

Der Frau wird vorgeworfen, sie habe ihr Kind im September und Oktober durch Würgen, Schütteln und Schläge mit der flachen Hand ins Gesicht misshandelt. Das Baby erlitt Hirnschädigungen aufgrund von Sauerstoffmangel. Deshalb wurde die 20-Jährige nicht nur wegen Mordes, sondern auch wegen fortgesetzter Gewaltausübung angeklagt.

Weil ihr damaliger Freund die Tathandlungen zwar bemerkt, aber nichts unternommen habe, um seinen Sohn zu schützen, gilt er auch hier als Beitragstäter. Während seiner gerichtlichen Vernehmung gab er an, dass er Angst wegen einer Fürsorgepflichtverletzung gehabt und deshalb nicht eingegriffen habe. Er habe gewusst, dass er etwas tun hätte sollen, habe aber nichts getan.

Totes Baby in Salzburg: Angeklagte war mit Mutterschaft überfordert

Die Angeklagte war mit der Mutterschaft überfordert. Wie die Staatsanwaltschaft ausführte, habe die junge Frau kein Kind haben wollen, insbesondere keinen Sohn. Sie habe sich geweigert, das Baby anzugreifen, es zu baden, die Windeln zu wechseln oder es zu füttern. Zudem habe sie aggressiv reagiert, wenn es weinte.

Die Anklage ist noch nicht rechtswirksam. Daher konnte noch kein Termin für einen Prozess am Landesgericht Salzburg fixiert werden.

In Österreich können stark belastete Eltern von Babys und Kleinkindern eine Unterstützung in Ambulanzen und bei Frühe-Hilfen-Netzwerke erhalten. In Salzburg gibt es an der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde eine Ambulanz für Schrei-, Schlaf- und Fütterungsprobleme.