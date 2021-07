Toter Wolf in OÖ entdeckt: Offenbar von Tier gebissen

Nicht abgeschossen sondern totgebissen dürfte ein Wolf im Bezirk Rohrbach in Oberösterreich geworden sein. Ob dem Tier ein Wildschwein oder anderer Wolf die schweren Verletzungen zufügte, ist unklar.

Bei dem am 24. Juli in einem Wald in Helfenberg im Bezirk Rohrbach von Spaziergängern gefundenen Kadaver handelt es sich tatsächlich um Überreste eines Wolfes. Das hat die vom Land in Auftrag gegebene Obduktion der Veterinär-Uni Wien ergeben.