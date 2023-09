Toter nach Rauferei: Prozess vertagt

Der Prozess zum Fall eines Toten nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) im Dezember 2022 gegen zwei Jugendliche wegen versuchter schwerer Körperverletzung, ist am Mittwoch vertagt worden.

Ein 42-Jähriger war nach der Prügelei in der Nacht auf den 18. Dezember gestorben, wie die Obduktion später ergeben hatte, an einer Hirnblutung, nicht jedoch durch die Schläge der jungen Männer. Im November wird mit dem gerichtsmedizinischen Gutachten fortgesetzt.

Toter nach Rauferei in Schattendorf: Prozess vertagt

Der Erstangeklagte, ein 19-jähriger Syrer mit Wohnsitz im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich, bekannte sich von Beginn an schuldig. Es habe eine Auseinandersetzung zwischen einigen Jugendlichen und dem später Verstorbenen gegeben, weil dieser bei der Feier in einer Disco in Schattendorf mit 2,46 Promille Alkohol im Blut junge Frauen belästigt haben soll. Im Zuge dessen habe der Familienvater ihm eine Ohrfeige gegeben und er habe mit der halb geschlossenen Faust zurückgeschlagen, erzählte der junge Mann. Der 42-Jährige ist daraufhin laut Anklage gestürzt, regungslos liegen geblieben und später im Spital an einem geplatzten Aneurysma gestorben, das jedoch nicht mit Sicherheit auf die Schläge zurückgeführt werden kann.