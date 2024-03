Toter bei Verkehrsunfall in Amstetten

Bei einem Verkehrsunfall, an dem vier Fahrzeuge beteiligt waren, starb am Donnerstag ein 53-jähriger Mann in Behamberg im Bezirk Amstetten. Drei andere Beteiligte erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Ein 83-jähriger Mann aus Oberösterreich löste den Massenunfall aus, indem er mit seinem Auto auf der B122, während er die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritt und eine durchgezogene Doppellinie missachtete, ein Auto vor ihm überholte.

53-Jähriger bei Verkehrsunfall im Bezirk Amstetten gestorben

Sein Fahrzeug stieß frontal mit dem Auto eines 53-Jährigen zusammen. Zwei weitere Wagen wurden daraufhin seitlich gestreift oder in den Straßengraben geworfen. Der 83-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wels transportiert. Die beiden anderen beteiligten Fahrer - Männer im Alter von 43 und 58 Jahren - erlitten Verletzungen und wurden ins Krankenhaus Steyr eingeliefert.