Toter auf der Westautobahn: Identität bestätigt

Nach einem tödlichen Unfall auf der Westautobahn im Bezirk Vöcklabruck wurde nun die Identität des Opfers bestätigt. Es handelt sich um 44-jähriges Mitglied einer bulgarischen Reisegruppe.

Die oberösterreichische Polizei hat die Identität jener anfangs unbekannten Person geklärt, die in der Nacht auf Montag auf der Westautobahn bei Schörfling (Bezirk Vöcklabruck) von einem Auto erfasst und getötet worden war. Demnach bestätigte sich die Vermutung, dass es sich um ein vermisstes 44-jähriges Mitglied einer bulgarischen Reisebusgruppe handelt. Das berichtete die Landespolizeidirektion in einer Presseaussendung am Donnerstag.

47-Jähriger kollidierte mit Mann

Ein 47-jähriger in Deutschland wohnender Rumäne fuhr mit seinem Pkw am vergangenen Sonntag gegen 23.45 Uhr auf der rechten Spur Richtung Wien, als plötzlich etwas Unbekanntes gegen die linke vordere Fahrzeugseite krachte. Er bremste sofort, blieb am Pannenstreifen stehen und rief die Polizei. Der Lenker nahm einen Wildunfall an, so die Polizei.