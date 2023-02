Tote Frau auf Forstweg in OÖ gefunden: Polizei geht von Gewaltverbrechen aus

Am Sonntag kurz vor 8.00 Uhr hat ein Passant eine tote Frau auf einem Forstweg im Gemeindegebiet von Bad Leonfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Oberösterreich gefunden.

Aufgrund der Auffindungssituation und der Art der Verletzungen gehe man von einem Gewaltverbrechen aus, teilte ein Polizeisprecher am Vormittag mit. Das Opfer dürfte zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Die Staatsanwaltschaft Linz hat eine Obduktion angeordnet. Sie soll am Nachmittag stattfinden. Mehr war vorerst noch nicht bekannt. Das Landeskriminalamt (LKA) ermittelt.

Tote Frau auf Forstweg in OÖ gefunden: Polizei bittet um Hinweise

In dem Zusammenhang bittet die Polizei Personen, die in der Nacht auf Sonntag oder in den frühen Morgenstunden im Bereich des Sternstein-Liftes, der Zufahrtsstraße sowie den umliegenden Forst- und Gemeindestraßen etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich beim LKA unter der Telefonnummer 059133/40-3333 zu melden. Die Frau trug laut Polizei für die Jahreszeit zu leichte Bekleidung. Ob sie am Fundort zu Tode kam, war noch unklar.