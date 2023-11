Tote bei schweren Verkehrsunfall in NÖ

Ein 84-jähriger Mann aus Österreich verstarb am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Melk in Niederösterreich.

Er war mit seinem Pkw - zwischen Pöggstall und Weitenegg - in einer Rechtskurve vom Fahrbahnrand abgekommen. In der Folge touchierte er mit einem entgegenkommenden Pkw und stieß dann frontal mit einem weiteren zusammen. Die Insassen dieser Fahrzeuge blieben unverletzt bzw. wurden nur leicht verletzt.

Der in den Frontalzusammenstoß verwickelte 68-jährige Lenker wurde leicht verletzt in das LKH St. Pölten gebracht. Den anderen Pkw lenkte eine 48-jährige Frau, sie blieb ebenso unverletzt wie die zwei Insassen in ihrem Auto. Der 84-jährige Mann starb noch an der Unfallstelle.