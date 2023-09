Totalsperre der A1 in NÖ nach Karambolage

Auf der Westautoban (A1) nahe Loosdorf kam es am Donnerstag zu einer Karambolage mit mehreren Fahrzeugen. Während des Einsatzes in Fahrtrichtung Wien musste eine Totalsperre eingerichtet werden, was zu erheblichem Stau führte.

Ein Kleintransporter und mehrere Pkw sind am Donnerstagnachmittag auf der Westautobahn (A1) zwischen Melk und Loosdorf (Bezirk Melk) in eine Karambolage verwickelt gewesen.

Das Rote Kreuz Niederösterreich berichtete auf Anfrage von 17 beteiligten Personen, von denen fünf leicht verletzt worden seien. Laut ÖAMTC war auch ein "Christophorus"-Notarzthubschrauber am Unfallort.

Schauplatz der Karambolage war die Richtungsfahrbahn Wien nahe Loosdorf. Der Verkehr wurde bei Melk auf die B1 abgeleitet. Eine ÖAMTC-Sprecherin bezeichnete die Staubildung als erheblich. An der Unfallstelle sei nur der Pannenstreifen frei gewesen. Während des Hubschrauber-Einsatzes sei die A1 in Fahrtrichtung Wien vorübergehend zur Gänze gesperrt worden.