Total Beauty Center in der SCS ist insolvent

79 Dienstnehmer und 29 Gläubiger sind nach Kreditschützer-Angaben von der Insolvenz der TB Total Beauty Schönheitsstudio GmbH in Wiener Neudorf betroffen.

Schönheitsstudia Total Beauty Center ist insolvent

Das 2013 gegründete Unternehmen betreibt ein Schönheits- und Kosmetikstudio in der Shopping City Süd (SCS). Die Insolvenzursachen liegen in hohen Forderungen seitens des Finanzamtes und der Gebietskrankenkasse nach einer abgabenrechtlichen Überprüfung (GPLA-Verfahren), die 2017 begonnen hatte. Ende Februar wurde die Firma nach KSV-Angaben damit konfrontiert, dass Abgabenschulden in Höhe von etwa 750.000 Euro bestehen, “die das Unternehmen nicht leisten kann”. Wegen der Zahlungsunfähigkeit war Insolvenzantrag zu stellen.