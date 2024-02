Torkelnder Busfahrer: Zeugen verhinderten Alko-Fahrt in Flachau

Ein alkoholisierter Busfahrer wurde am Samstag in Flachau von aufmerksamen Zeugen gerade noch rechtzeitig gestoppt.

Ein Alkoholisierter ist Passanten am Samstag in Flachau (Pongau) am Parkplatz einer Gondelbahn aufgefallen. Der Mann stellte sich als Berufsfahrer heraus, der zu seinem Reisebus torkelte und losfuhr.