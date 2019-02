Top-Platzierung für Uni Wien im QS-Studienfach-Ranking

Im QS-Studienfach-Ranking ist die Universität Wien mit 29 Fächern, davon drei Platzierungen in den Top 50, als österreichische Uni am häufigsten vertreten.

Sechs österreichische Unis haben es in den aktuellen “QS World University Rankings by Subject” in einem von 48 Studienfächern unter die Top 50 geschafft. Dabei konnten sie alle ihre Position im Vergleich zu 2018 verbessern, die Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (mdw) holte diesmal im Studienfach “Performing Arts” (Darstellende Künste) den ersten Platz.

Sechs österreichische Unis in Top 50 Für das Fächerranking von QS Quacquarelli Symonds wurden 83.000 Akademiker und 42.000 Arbeitgeber zu Reputation bzw. Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen der jeweiligen Studienfächer befragt. Zusätzlich wurden 150 Mio. Zitierungen aus mehr als 22 Mio. wissenschaftlicher Arbeiten aus der Elsevier Scopus Datenbank ausgewertet. Insgesamt wurden mehr als 1.200 Unis aus 78 Ländern bewertet.

Dominiert werden die QS-Fächerrankings wie andere internationale Uni-Ranglisten auch von britischen und US-Hochschulen. Die meisten Top-Ten-Platzierungen haben diesmal die University of Cambridge (38), die University of Oxford und die Harvard University erreicht (je 35), sieben der besten elf Unis sind aus den USA. Einzige kontinentaleuropäische Uni in diesem Spitzenfeld ist die ETH Zürich mit 13 Top-Ten-Platzierungen.

Aus Österreich sind im aktuellen QS-Fächerranking insgesamt 98 Uni-Abteilungen von 17 österreichischen Unis vertreten. Am häufigsten gereiht sind die Uni Wien (in 29 Fächern, drei Platzierungen in den Top 50), die Technische Uni Wien (13), die Uni Graz (elf) und die TU Graz (zehn).

Wiener Musikuni mit bestem Einzelergebnis Das beste Einzelergebnis lieferte die Wiener Musikuni: Sie konnte bei den Darstellenden Künsten nach ihrem vierten Platz vom Vorjahr diesmal in den Darstellenden Künsten auf den ersten Platz aufsteigen, den sie sich mit der US-amerikanischen Juilliard School teilt. Grund für den Spitzenplatz ist laut QS-Aussendung ihr guter Ruf unter Akademikern und die hohe Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen.

Die Uni Wien erreichte in “Klassische Philologie und Alte Geschichte” diesmal Rang 16 (2018: 26). Die Veterinärmedizinische Uni Wien konnte zwei Plätze gutmachen und landete in ihrem Fachbereich auf Rang 31, einige Plätze bergauf ging es auch für die Uni für Bodenkultur im Bereich Agrar- und Forstwissenschaft (Rang 33) und für die Uni Wien in Kommunikationswissenschaften (Rang 35) sowie Archäologie (Rang 37). Neu in die Top 50 aufgestiegen ist die Uni Mozarteum bei den Darstellenden Künsten (Rang 32) und die Wirtschaftsuni (WU) in “Business & Management Studies” (Rang 38), beide waren 2018 in der Ranggruppe 51-100 gelistet.