Top-Angebote beim "Singles Day" am 11. November sichern

Österreich ist um eine Online-Rabattschlacht reicher: Am 11. November erhalten alle Singles bis zu 40 Prozent Preisnachlass auf Laptops, Smartphones & Co.

Weltweit hat er dem Black Friday schon längst den Rang abgelaufen. Jetzt startet der Singles Day - der Schnäppchentag für alle Ungebundenen - am 11. November auch in Österreich voll durch.

Singles shoppen am 11. Novemer um 40 Prozent günstiger

Einsame Herzen erhalten an diesem Tag bei refurbed.at bis zu 40 Prozent Rabatt auf Laptops, Smartphones und Tablets.

Das Wiener Nachhaltigkeits-Startup bietet unter dem Motto "Wie neu, nur besser" vollständig erneuerte Handys, Laptops, Tablets & Co. von Top-Marken mit bis zu 40 Prozent Abschlag vom Originalpreis an. Dazu gibt es mindestens zwölf Monate Garantie zusätzlich zur gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistungsfrist. Und das Beste: Für jedes verkaufte Gerät wird ein Baum gepflanzt.

"Anti-Valentinstag" stärker als Black Friday

Erst später entdeckten Online-Shopping-Portale den Tag für Rabatt-Aktionen - und das mit enormem Erfolg. So setzte der Onlinehändler Alibaba im letzten Jahr binnen 24 Stunden stolze 27,1 Milliarden Euro um. Zum Vergleich: In den USA generiert Amazon am Black Friday nur 7,9 Milliarden Euro.