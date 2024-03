Toni Polster wird am Sonntag 60 Jahre alt

Toni Polster hat für seinen 60. Geburtstag am kommenden Sonntag gleich drei Feiern geplant.

Polster muss nach Magendurchbruch kürzer treten

Die Feierlaune ist deshalb aber nicht getrübt, denn Polster blickt zufrieden zurück. "Ich bin ein Bub aus dem Gemeindebau, der davon geträumt hat, einmal in der Bundesliga und im Nationalteam spielen zu dürfen. Das habe ich geschafft, also kann ich durchaus stolz drauf sein, was ich erreicht habe."

Toni Polsters Karriere kann sich sehen lassen

Besonders in Erinnerung blieb in diesem Zusammenhang das 3:0 gegen die DDR am 15. November 1989, das der ÖFB-Auswahl das WM-Ticket für Italien bescherte. Polster war damals das Feindbild der heimischen Fans, er wurde vor dem Anpfiff von 50.000 Zuschauern im Prater gnadenlos ausgepfiffen - und antwortete mit einem legendären Hattrick. Allzu viele Worte über das Verhalten der damaligen Stadionbesucher wollte Polster nicht mehr verlieren, nur so viel: "Der Andi Herzog hat gesagt, das war die größte mentale Leistung eines österreichischen Fußballers ever."