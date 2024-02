Tom Neuwirth im Interview zu neuem Theaterstück "Luziwuzi. Ich bin die Kaiserin"

"Luziwuzi. Ich bin die Kaiserin" lautet der Titel des als "musikalisch-theatralisches Happening" avisierten Abends im Wiener Rabenhof-Theater. Am Donnerstag feiert dieser Uraufführung und bedeutet das Schauspieldebüt für den 35-jährigen Tom Neuwirth.

Während Sisi und Franz Joseph in Ausstellungen, Filmen und Serien schon seit Jahrzehnten beständig fröhliche Urständ feiern, gibt es mit Kaiserbruder Ludwig Viktor einen Habsburger, der davon unbetroffen weiterhin weitgehend ein Schattendasein fristet. Die nach heutigem Verständnis queere, familienintern Luziwuzi titulierte historische Persönlichkeit holen nun Ruth Brauer-Kvam als Regisseurin und Autorin sowie Conchitas Alter Ego Tom Neuwirth vor den Vorhang.

Tom Neuwirth über die Figur des Luziwuzi

Ruth Brauer-Kvam: Ich habe vor einigen Jahren für eine Inszenierung des "Reigen" von Schnitzler recherchiert und wollte dabei "Die Hure" mit einem Mann besetzen. So bin ich auf die Frage gestoßen, wie es damals für Menschen mit anderen sexuellen Neigungen war. Und als mir im Zuge dessen ein Foto von Luziwuzi untergekommen ist, war es aus für mich: Ich bin ins Rabbit Hole gesprungen und konnte nicht mehr aufhören, alles über ihn zu lesen, was ich gefunden habe.

APA: Was ja nicht allzu viel ist. Denn trotz aller Habsburg-Nostalgie kennt die Person des Ludwig Viktor heute kaum jemand...

Brauer-Kvam: Er hat ja auch nicht wirklich etwas gemacht - Länder erobert oder auf dramatische Weise Kinder verloren. Er war einfach eine schillernde Figur, ein mutiger Mensch in seiner Zeit.

Tom Neuwirth: Und man darf nicht vergessen, dass ja auch alles unternommen wurde, damit seine Geschichte unter den Teppich gekehrt wird. Dass er seine Tagebücher am Ende verbrennen lässt, gehört da auch dazu. Und nach seinem Tod gab es dann viele Jahrzehnte, die - vorsichtig formuliert - nicht besonders progressiv waren. Aber jetzt, da wir anfangen, über Geschlechterrollen zu sprechen, wird ein Mensch wie er hochinteressant! Deshalb waren wir uns auch ganz schnell handelseinig, als die Anfrage von Ruth kam.

Brauer-Kvam über die Besetzung des Luziwuzis

Neuwirth: Für uns war das nie ein Thema. Erst die Reaktionen von außen gingen dann immer in die Richtung Conchita. Aber wenn man Conchita erwartet, wird man enttäuscht. Die kommt nicht einmal im Ansatz vor!

Neuwirth: Die Ansage von Ruth war: Ich kann euch nicht beim Textlernen zusehen, wenn die Proben beginnen. Und ich liebe das. I'm responding a lot to Strenge. So habe ich an Weihnachten mit meinen Eltern Text gelernt. Ich war halt immer schon ein bisschen ein Streberlein.