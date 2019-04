"Tolkien"-Trailer: Das Leben des "Herr der Ringe"-Autors

Tolkien, der Film der das Leben des Schriftstellers J. R. R. Tolkien zeigt, startet am 10. Mai 2019 in den Kinos. Wir haben den Trailer für euch.

J. R. R. Tolkien, Autor der “Herr der Ringe”- Trilogie oder “Der Hobbit”, wurde 1892 geboren. Der Film zeigt vor allem seine jungen Jahre, wo er zahlreiche Erfahrungen macht, die der Grundstein für seine Entwickiklung und seine Ideen waren. Die Dreharbeiten wurden bereits 2017 beendet. Am 10. Mai startet die Filmbiografie in den Kinos und zeigt einen Einblick in das Leben des Autors.