Toifl bekennt sich bei Grasser-Prozess als "nicht schuldig"

Geldwäsche und Beweismittelfälschung werden Gerald Toifl im Grasser-Prozess vorgeworfen. Er hat sich als "nicht schuldig" erklärt.

Toifl schilderte, wie er am 17. September 2009 zunächst von einem Steuerberater angerufen worden sei, dass es ein Thema einer Selbstanzeige eines Klienten gebe, das morgen in der Zeitung stehe – sprich, dass die Sache eilig sei. Es gehe um jemanden, “dessen Gesicht er kennen werde”. Er sei daraufhin mit dem Zug von Salzburg nach Wien gefahren und habe am Westbahnhof Walter Meischberger getroffen.

Es habe sogar an diesem Tag schon eine APA-Meldung gegeben, die im Internet verbreitet wurde mit dem Verweis auf den am nächsten Tag erscheinenden “Format”-Bericht. Am 17. September 2009 war eine Vorausmeldung in der APA zu einem Bericht des Nachrichtenmagazins “Format” vom 18. September erschienen, wo über ein Zehn-Millionen-Honorar an Hochegger berichtet worden war.