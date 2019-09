Tötung in Edlitz: Verdächtiger konnte verlegt werden

Der 61-Jährige, der in Edlitz eine 85-Jährige getötet haben soll und danach von einem Lkw erfasst wurde, konnte auf die Normalstation des Landesklinikums Wiener Neustadt verlegt werden.

Der Verdächtige im Fall der am Montag in Edlitz (Bezirk Neunkirchen) getöteten 85-Jährigen hat sich am Freitag nicht mehr auf der Intensivstation des Landesklinikums Wiener Neustadt befunden. Der 61-Jährige wurde auf die Normalstation des Spitals verlegt, teilte die NÖ Landeskliniken-Holding auf APA-Anfrage mit.