Tödlicher Wanderunfall: 76-Jähriger stürzte vor Augen der Familie am Schafberg ab

Beim Abstieg über den "Purtschellersteig" stolperte am Montag ein 76-Jähriger am Schafberg und konnte sich nicht mehr festhalten. Er stürzte rund 30 Meter ab, der Notarzt konnte dem Mann nicht mehr helfen.

Ein 76-jähriger Tscheche ist am Montag beim Wandern am Schafberg im Salzburger Teil des Salzkammerguts vor den Augen seiner Familie in den Tod gestürzt.