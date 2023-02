Tödlicher Verkehrsunfall in Salzburg: Lenker alkoholisiert und unter Drogen

Die Unfallursache nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Taxenbach in Salzburg dürfte nun fünf Wochen später geklärt sein. Der Lenker soll schwer alkoholisiert gewesen sein und unter Drogen gestanden haben.

Bei dem Frontalzusammenstoß eines Pkw mit einem Rettungsauto waren am 7. Jänner in Taxenbach (Bezirk Zell am See) der 42-jährige Autolenker und der Patient (76) im Ambulanz-Fahrzeug ums Leben gekommen. Wie die Polizei nun informierte, war der Pkw-Lenker nicht nur schwer alkoholisiert: Er stand beim Unfall auch unter Drogen und war zu schnell unterwegs.