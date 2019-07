Tödlicher Unfall: Pkw-Lenkerin kam in NÖ von Straße ab

In der Nacht auf Sonntag verunglückte eine 27-jährige Pkw-Lenkerin im Bezirk Bruck/Leitha bei einem Verkehrsunfall tödlich.

Eine 27-Jährige ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Verkehrsunfall in ihrem Heimatbezirk Bruck an der Leitha ums Leben gekommen.