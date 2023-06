Tödlicher Unfall in NÖ: Rettungsauto in Crash verwickelt

Auf dem Weg zu einem Unfallort im Bezirk Lilienfeld war die Rettung am Montag selbst in einen Unfall verwickelt.

ei einer Pkw-Kollision auf der B18 in Traisen (Bezirk Lilienfeld) ist Montagmittag eine 73-jährige Lenkerin ums Leben gekommen. Ein 35-Jähriger am Steuer des anderen Wagens wurde verletzt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.