Tödlicher Unfall in NÖ: 70-Jähriger mit Moped gegen Hausecke geprallt

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagnachmittag ein 70-Jähriger in Miesenbach in seinem Heimatbezirk Wiener Neustadt ums Leben gekommen. Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war der Mann mit einem Moped gegen eine Hausecke geprallt. Der Notarzt von "Christophorus 3" habe nur mehr den Tod des Lenkers feststellen können.