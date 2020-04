Tödlicher Unfall im Bezirk St. Pölten: Wiener Motorradfahrer starb

Am Mittwochnachmittag ist ein Motorradfahrer aus Wien bei einem Verkehrsunfall auf der B44 in Pressbaum (Bezirk St. Pölten) ums Leben gekommen.

Der 34-Jährige war mit dem Bike in den Gegenverkehrsbereich geraten, berichtete die Polizei. Beim Versuch, einem Lkw auszuweichen, rutschte der Mann seitlich weg, schlitterte am Schwerfahrzeug vorbei und prallte frontal gegen einen nachkommenden Pkw.

Verunfallter Motorradfahrer hatte keinen Führerschein

Der Wiener starb an Ort und Stelle. Wie die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag in einer Aussendung berichtete, war der 34-Jährige ohne gültige Lenkerberechtigung unterwegs gewesen.