Tödlicher Unfall: 40-jähriger Lenker prallte gegen Eisenbahnunterführung

Am Montag kam es zu einem tödlichen Unfall im Bezirk Mödling. Ein 40-jähriger Lenker prallte gegen eine Eisenbahnunterführung.

Ein 40-Jähriger ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Achau (Bezirk Mödling) ums Leben gekommen. Der Einheimische war Polizeiangaben zufolge aus bisher unbekannter Ursache mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und gegen eine Eisenbahnunterführung gekracht.

52-Jähriger stürzte mit Auto über Böschung

Ein weiterer folgenschwerer Crash ereignete sich am Montagnachmittag in Bad Großpertholz (Bezirk Gmünd) im Waldviertel. Dort war ein 52-Jähriger mit seinem Auto über eine Böschung gestürzt. Der Wagen überschlug sich mehrmals, dabei wurde der deutsche Staatsbürger aus dem Kfz geschleudert. Vorbeikommende Verkehrsteilnehmer leisteten Erste Hilfe und führten laut Landespolizeidirektion Niederösterreich Reanimationsmaßnahmen durch. Der Schwerverletzte wurde von "Christophorus 10" in das Linzer Kepler-Universitätsklinikum geflogen.