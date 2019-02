Tödlicher Skiunfall in der Steiermark: Wiener schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam ein 78-Jähriger bei einem Skiunfall in der Steiermark ums Leben. Ein Wiener wurde beim Unfall lebensgefährlich verletzt.

Zwei Skifahrer sind am Donnerstagvormittag auf einem Steilhang in dem steirischen Skigebiet Salzstiegl in Hirschegg-Pack kollidiert. Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Voitsberg erlitt dabei tödliche Verletzungen. Ein 47-jähriger Wiener wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 in ein Krankenhaus geflogen. Er wird intensivmedizinisch betreut.