Tödlicher Pkw-Unfall im Bezirk Tulln: 34-Jähriger verstorben

In der Nacht auf Freitag kam ein 34-Jähriger mit seinem Pkw in Dürnrohr von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Ein 34-Jähriger ist bei einem Autounfall in Dürnrohr (Bezirk Tulln) gestorben. Die Besatzung eines Rettungswagens entdeckte am Freitag kurz vor 4.00 Uhr das Wrack. Der Lenker dürfte mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der L115 abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt sein.