Tödlicher Nashorn-Unfall: Zoo Salzburg für Besucher wieder geöffnet

Nach dem tödlichen Nashorn-Unfall im Zoo Salzburg, bei dem eine Pflegerin starb, durften am Freitag erstmals wieder Besucher empfangen.

Pflegerin von Nashorn getötet: Zoo Salzburg wieder geöffnet

Das Nashornhaus selbst, in dem sich der Zwischenfall ereignet hat, bleibt aber wie angekündigt bis auf weiteres geschlossen. Direktorin Sabine Grebner zeigte sich am Freitag berührt über die große Anteilnahme, die dem Zoo und seinen Bediensteten gegenüber ausgesprochen werde.

Große Anteilnahme nach tödlichem Nashorn-Unfall

Der Zoo blieb daraufhin bis einschließlich Donnerstag geschlossen. "Wir brauchen unsere Zeit", sagte Grebner. Das Personal wird seit dem Unfall vom Kriseninterventionsteam begleitet. Bereits am Mittwoch hatte die Direktorin an die Besucher appelliert, die Privatsphäre der Zoo-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu respektieren und sie nicht auf den tragischen Vorfall anzusprechen. Jeder habe jetzt ein Recht darauf, zu trauern und das Erlebte zu verarbeiten.

Im Moment erfahre der Zoo große Anteilnahme, sagte Grebner am Freitag gegenüber dem ORF: "Das Schöne ist, dass so viele Menschen an uns denken. Die Zoo-Welt sowieso, wir haben etwa von ganz vielen Pflegern aus anderen Zoos Nachrichten bekommen, auch von Besuchern und Einheimischen. Es denken so viele an uns - sie schreiben uns, schicken uns Nachrichten. Und es ist schön zu sehen, dass wir nicht allein sind." Für die verstorbene Tierpflegerin wird im Zoo ein Ort der Erinnerung eingerichtet.