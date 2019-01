Tödliche Traktorunfälle 2018: Fast doppelt soviele wie im Vorjahr

2018 wurden neun Menschen bei Traktorunfällen getötet. Das sind um vier mehr als im Jahr 2017 und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr.

Neun Menschen kamen 2018 im österreichischen Straßenverkehr bei Traktorunfällen ums Leben. Im Jahr 2017 waren es laut BMI fünf Menschen. Drei der tödlichen Unfälle passierten in Niederösterreich, zwei in Vorarlberg und jeweils einer in Salzburg, Oberösterreich, der Steiermark und im Burgenland.

2018: Neun tödliche Traktorunfälle in Österreich

Verkehrsunfälle machen jedoch nur einen Teil der Traktorunfälle aus. Arbeitsunfälle am Hof oder am Feld sind jedoch noch viel häufiger. So passieren die meisten Arbeitsunfälle laut der Sozialversicherung der Bauern (SVB) beim Auf- und Absteigen bzw. dem Abspringen. Am folgenschwersten sind jedoch Fahrzeugstürze. “Viele Unfälle passieren auch, weil der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verliert”, so der ÖAMTC Fahrtechnik-Experte Josef Dvorak.